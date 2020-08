Carlos Rui Abreu Hoje às 19:17 Facebook

Cinco elementos de uma brigada aerotransportada do GIPS, da GNR, foram esta sexta-feira à tarde surpreendidos quando combatiam as chamas num incêndio em Cabeceiras de Basto. Há três feridos graves e dois ligeiros.

"O vento está muito forte e inconstante e acabou por surpreendê-los", disse, ao JN, Duarte Ribeiro, comandante dos Bombeiros Voluntários Cabeceirenses.

Os cinco elementos acabaram recolhidos pelo helicóptero que os tinha transportado e foram levados para o Heliporto Municipal de Fafe, onde têm a sua base.

Aí tinham já à espera os meios de socorro do INEM e dos bombeiros locais. "Fomos acionados para socorrer esses elementos que agora serão transportados para o hospital", explicou Paulo Ferreira, comandante dos Bombeiros Voluntários de Fafe.

Há três militares com queimaduras graves (dois deles transportados para um hospital do Porto e outro para o de Gaia) e dois com queimaduras leves, que seguiram para o Hospital de Guimarães.

O incêndio, em Padornelos, Cavez, Cabeceiras de Basto, lavra em zona de mato e está a ser combatido por 110 bombeiros, 31 viaturas e cinco meios aéreos.