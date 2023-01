Derrocadas condicionaram estradas em Cabeceiras de Basto

Duas derrocadas condicionaram o trânsito automóvel durante a tarde deste primeiro dia do ano no concelho de Cabeceiras de Basto.

Ao início da tarde houve uma derrocada de um talude, ao quilómetro 98 da EN205, junto ao limite entre Painzela e São Nicolau, que levou a terra a ocupar parte da via, obrigando ao corte parcial do tráfego. O Serviço Municipal de Proteção Civil, através de uma máquina retroescavadora, procedeu ao desimpedimento da via.

Já ao final da tarde, na ER311, na freguesia de Riodouro, a berma da via abateu obrigando ao estreitamento da via em cerca de 10 metros da sua extensão. Também neste caso os serviços municipais procederam à sinalização da via, com a colaboração da GNR.