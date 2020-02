Despiste na A7 provoca ferido grave

Carlos Rui Abreu Ontem às 22:21 Facebook

O despiste de uma viatura ligeira provocou, ao início da noite desta segunda-feira, um ferido grave. O acidente ocorreu ao quilómetro 62 da A7, no sentido Cabeceiras de Basto/Fafe, quando o carro entrou em despiste por razões ainda por apurar.

O ferido foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários Cabeceirenses, com duas ambulâncias, e a SIV de Fafe do INEM, num total de oito operacionais.

A vítima foi transportada para o Hospital Senhora da Oliveira em Guimarães.

A Brigada de Trânsito da GNR esteve no local.