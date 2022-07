Idoso morre após carro cair de ponte em Cabeceiras de Basto

Um carro caiu, perto das 23 horas deste sábado, da Ponte Nova, à saída de Cabeceiras de Basto em direção a Montalegre. Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida.

No veículo seguiam dois ocupantes. A vítima mortal é um idoso de 88 anos, avô da namorada do segundo ocupante, um jovem de 28 anos, que ficou ferido com gravidade e foi transportado para o Hospital de Guimarães.

O JN apurou que a operação de resgate foi complicada porque o carro estava submerso.

No local estão os Bombeiros Voluntários Cabeceirenses, o INEM, a ambulância SIV (de suporte imediato de vida) de Fafe, o VMER de Guimarães e a GNR. O Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação (NICAV) também vai investigar a ocorrência.