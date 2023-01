Idoso morre carbonizado ao cair numa lareira em Cabeceiras de Basto

Um homem de 85 anos morreu, esta sexta-feira à tarde, depois de ter caído para a lareira de casa, no lugar de Eiró, freguesia de Riodouro, em Cabeceiras de Basto.

Os Bombeiros Voluntários Cabeceirenses foram acionados para esta ocorrência cerca das 17 horas. ""Quando chegamos ao local a vítima estava já carbonizada e já não foi possível fazer nada para reverter a situação", disse, ao JN, o Sub-chefe Sérgio Basto, da corporação de bombeiros.

O idoso estaria a colocar lenha na lareira de casa, onde vivia com a esposa, quando caiu sobre as chamas e a mulher quando chegou tê-lo-á retirado do lume mas já nada havia a fazer.

Foi acionado o apoio psicológico do INEM para acompanhar a idosa. A GNR e o Delegado de Saúde foram chamados para o local. O corpo será levado para o Gabinete Médico Legal do Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães. Não há indícios de crime.