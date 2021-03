Incêndio em mato ameaçou casas em Cabeceiras de Basto

Carlos Rui Abreu Hoje às 18:46 Facebook

Um incêndio rural que deflagrou pouco antes das 16 horas, em Santa Senhorinha, Cabeceiras de Basto, chegou a ameaçar habitações e está a ser combatido por cerca de 50 operacionais dos bombeiros.

"Começou numa queimada que se descontrolou e o vento fez o resto", disse, ao JN, Duarte Ribeiro, comandante dos Bombeiros Voluntários Cabeceirenses.

Na fase inicial a preocupação dos bombeiros foi proteger as habitações que as chamas ameaçavam, mas a força do vento acabou por fazer com que se alastrasse e esteja, nesta altura, a consumir uma área de mato e alguma floresta que já passou os 50 hectares.

"Está a evoluir favoravelmente e o vento começou finalmente a ajudar porque amainou um pouco", explicou o comandante dos Cabeceirenses.

Com 43 operacionais e 11 viaturas no combate este incêndio de Cabeceiras de Basto é, ao final de tarde, o de maior dimensão no território nacional num dia em que se registaram diversas ocorrências de pequenos incêndios rurais.