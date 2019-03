15 toneladas de fumeiro e orelheira à venda até segunda-feira

Carlos Rui Abreu Hoje às 16:59 Facebook

Começa esta sexta-feira a XXIII Festa da Orelheira e do Fumeiro de Cabeceiras de Basto.

Instalada no Pavilhão Gimnodesportivo de Refojos, a festa vai reunir 77 expositores com especial incidência em produtores de fumeiro, mas também estarão à disposição vinhos verdes da região, compotas, licores, ervas aromáticas, mel, azeite, doces tradicionais, artesanato, produtos hortícolas, fruta e pão, entre outros produtos regionais.

Uma oportunidade de negócio para o escoamento de produtos caseiros e de manutenção de uma tradição muito enraizada.

"Sou estudante e ajudo a minha mãe na parte do fumeiro, desde a produção de porcos à confeção das carnes e aos enchidos", disse, ao JN, Cátia Gomes, 25 anos, residente em Boadela, Pedraça. Esta jovem, licenciada em Turismo e a frequentar o Mestrado em Administração e Gestão no Turismo, é o exemplo de alguém que vai trabalhar para que a tradição do negócio em torno da carne de porco não esmoreça. "Não será o meu negócio de sonho mas não o quero deixar. Ver a cara dos clientes quando provam os nossos produtos é uma maravilha", disse.

Do concelho vizinho, Vieira do Minho, chega à festa Joaquim Alves acompanhado da esposa. Não vivem da produção de fumeiro mas as raízes na aldeia minhota de Agra levam-nos a manter viva esta tradição. "É uma atividade extra. Temos uma produção caseira e gostamos de participar em feiras para manter uma tradição de família. É uma tradição que vai passando de pais para filhos e não se vai perder", garante.

Até segunda-feira de manhã, estarão no certame 42 produtores de fumeiro, dos quais 12 são produtores de Cabeceiras de Basto, 35 expositores de produtos locais e ainda quatro associações/instituições.

"É uma das melhores feiras do norte do país", assegurou Francisco Alves, presidente da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, sublinhando "a grande qualidade e segurança dos produtos".

A organização espera uma comercialização de 15 toneladas de fumeiro, atingindo um volume de negócios na ordem dos 150 mil euros.

Do programa destaca-se a actuação de Augusto Canário, no domingo à tarde, e a actuação do Centro de Teatro da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto (CTCMCB) ainda esta sexta-feira.