Carlos Rui Abreu Hoje às 11:14 Facebook

Twitter

A GNR e os bombeiros estão a realizar buscas por um homem de 66 anos desaparecido em Refojos, Cabeceiras de Basto.

A família deu o alerta, este domingo ao início da tarde.

O homem, residente no lugar de Cruz do Muro, costumava passear junto às margens do rio Peio, um afluente do Tâmega.

As autoridades estão a procurá-lo precisamente nessa zona junto ao rio, que, devido às chuvas, está com um forte caudal.

As buscas estão a ser conduzidas pela GNR e os Bombeiros de Cabeceiras de Basto.