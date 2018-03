Carlos Rui Abreu Hoje às 11:02 Facebook



Foi encontrado morto, esta terça-feira, o homem de 66 anos desaparecido desde domingo em Refojos, Cabeceiras de Basto.

O corpo foi encontrado no fundo do rio Peio, um afluente do Tâmega, na zona do Piago Negro, perto da sua residência, por uma equipa de mergulhadores.

A família tinha dado o alerta, este domingo ao início da tarde.

O homem, residente no lugar de Cruz do Muro, costumava passear junto às margens do rio.

As buscas foram conduzidas pela GNR e os Bombeiros de Cabeceiras de Basto.