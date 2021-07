Jorge Machado recandidata-se à Câmara de Cabeceiras de Basto como independente

Luís Moreira Hoje às 19:35 Facebook

O ex-vice-presidente da Câmara de Cabeceiras de Basto Jorge Machado anunciou, esta quinta-feira, em comunicado, que volta a candidatar-se, pela terceira vez, à presidência do Município.

"Candidato-me agora porque consegui reunir muitas pessoas capazes e empenhadas, que constituirão as listas do IPC, associando-as a um projeto ousado, agregador e solidário para a nossa terra, baseado na liberdade, na confiança e no compromisso com o rigor, a dedicação e a inovação, sem deixar ninguém para trás", explica, em nota enviada ao JN.

Em 2013 e 2017, Jorge Machado, que outrora foi militante do PS, concorreu pelo Movimento Independentes Por Cabeceiras - IPC.

Acrescenta que é candidato a presidente da Câmara Municipal nas eleições autárquicas, que se realizam no dia 26 de setembro, porque, "como sempre", acredita "em Cabeceiras de Basto e no potencial" das suas gentes.

"Ao longo da minha vida, tenho dedicado muito do meu tempo a servir a nossa comunidade, desempenhando diversos cargos, nomeadamente, como vereador e vice-presidente da Câmara, como presidente da Fundação A. J. Gomes da Cunha, como presidente da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários Cabeceirenses e também como presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito de Braga", sublinha.

Além de Jorge Machado, o atual presidente da Câmara, o socialista Francisco Alves, já anunciou que se recandidata, tendo o PSD apresentado o nome de Manuel António Teixeira.