Jovem em estado grave após capotar e embater com carro contra muro

Um jovem de 20 anos está em estado considerado grave após um aparatoso acidente que ocorreu esta tarde, cerca das 17 horas, na Avenida Capitão Elísio de Azevedo, no centro da Vila de Arco de Baúlhe, Cabeceiras de Basto.

O JN apurou que o jovem conduzia um carro e ao tentar uma ultrapassagem, embateu numa outra viatura que, supostamente estaria a mudar de direção. Após o embate, o carro que o jovem conduzia capotou e foi embater num poste e num muro. O condutor do outro carro envolvido neste acidente, um homem de 54 anos, ficou com ferimentos ligeiros.

O jovem teve de ser desencarcerado da viatura e depois de estabilizado no local foi transportado para o Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães, onde entrou em estado considerado grave, com lesões no crânio e nos membros superiores. O outro ferido foi para a mesma unidade hospitalar.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários Cabeceirenses, a Cruz Vermelha do Arco de Baúlhe, as equipas do INEM da SIV de Fafe e da VMER de Guimarães e a GNR.