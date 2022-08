Mais de 200 bombeiros combatem dois fogos na região de Basto

Dois incêndios que deflagraram esta tarde na região de Basto estão a ser combatidos por mais de 200 operacionais no terreno.

Ao início da noite eram 100 que estavam no teatro de operações no incêndio do concelho de Cabeceiras de Basto , que começou no lugar de Paneladas na União de Freguesias de Refojos, Outeiro e Painzela. O incêndio chegou a estar perto de habitações mas não há registo de danos materiais, a não ser em zona de mato e floresta.

Já em Mondim de Basto há 150 operacionais na encosta do Monte Farinha, do Santuário da Senhora da Graça, para combater as chamas que não estão a dar tréguas. "Está muito complicado porque arde intensamente em área de pinhal, numa zona protegida, na encosta da Senhora da Graça virada para Ribeira de Pena", disse, ao JN, Carlos Magalhães, comandante dos Bombeiros Voluntários de Mondim de Basto. Este incêndio está com três frentes ativas.

A noite será de intenso trabalho para que estes dois incêndios na região de Basto sejam dominados.