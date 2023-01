A principal ligação rodoviária entre o concelho de Cabeceiras de Basto e Montalegre, através da freguesia de Salto, está cortada ao trânsito automóvel devido à intensa queda de neve.

Ao final da tarde desta terça-feira, as condições meteorológicas agravaram-se e levaram as autoridades a cortar ao trânsito a ER311, no cruzamento de Magosteiro, na freguesia de Riodouro, ainda no concelho cabeceirense.

No local estão militares da GNR e o limpa-neves dos Bombeiros Voluntários de Salto.