Rapaz de 11 anos atropelado quando andava de bicicleta

Um rapaz de 11 anos foi atropelado, ao final da tarde deste domingo, quando circulava de bicicleta na EN 205, no lugar de Baloutas, Painzela, Cabeceiras de Basto.

Segundo o JN apurou, o rapaz estava a andar na estrada nacional, muito perto de casa, quando foi abalroado por uma viatura. Depois de assistido no local pelos Bombeiros Cabeceirenses, SIV de Fafe e VMER de Guimarães, do INEM, foi transportado para o Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães, em estado considerado grave. Apresentava um traumatismo craniano com hemorragia.

A condutora do automóvel não sofreu ferimentos mas estava visivelmente transtornada.

O acidente ocorreu perto das 19.30 horas e provocou o corte da via, que liga Póvoa de Lanhoso a Cabeceiras de Basto, durante praticamente uma hora. A GNR esteve no local.