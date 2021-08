Rapaz de 13 anos cai de bicicleta e fica ferido com gravidade

Carlos Rui Abreu Hoje às 16:39 Facebook

Um jovem de 13 anos ficou em estado grave e corre risco de vida, após uma queda de bicicleta, esta quarta-feira.

"O jovem estaria a descer de Moinhos de Rei para Abadim, ter-se-á despistado, caiu e bateu com a cabeça numa pedra bicuda que está na berma da estrada", referiu, ao JN, Duarte Ribeiro, comandante dos Bombeiros Voluntários Cabeceirenses.

O jovem tinha várias fraturas, inclusive uma no crânio com considerável perda encefálica. Depois de assistido no local pelos bombeiros e pelo INEM, foi helitransportado para uma unidade hospitalar do Porto.