Rapaz que ficou ferido em queda de bicicleta com evolução "favorável"

O rapaz de 13 anos que ontem caiu de bicicleta, em Cabeceiras de Basto, continua internado no Hospital de São João, no Porto, mas com evolução favorável.

Segundo fonte oficial do Centro Hospitalar Universitário de São João, o jovem "está a melhorar de forma muito positiva", apresentando agora "um prognóstico muito favorável, fruto de um trabalho admirável da equipa médica".

Este rapaz tinha dado entrada ontem naquela unidade hospitalar, helitransportado, "com prognóstico reservado" e foi encaminhado para os cuidados intensivos pediátricos.

O rapaz foi vítima de uma queda de bicicleta quando estaria a descer de Moinhos de Rei para Abadim. "Ter-se-á despistado, caiu e bateu com a cabeça numa pedra bicuda que está na berma da estrada", contou, ao JN, Duarte Ribeiro, comandante dos Bombeiros Voluntários Cabeceirenses.