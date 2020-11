São já 59 os infetados com covid-19 na Misericórdia de Cabeceiras de Basto

Carlos Rui Abreu Hoje às 18:45 Facebook

Continua a aumentar o número de infetados com covid-19 no Lar Dr. Manuel Fraga, da Santa Casa da Misericórdia de Cabeceiras de Basto.

O JN anunciou, este sábado, a existência de quase 40 positivos (30 utentes e sete funcionários), mas, já este domingo, o número de infetados aumentou.

No total, há 50 utentes e nove funcionários com covid-19, sendo que, de acordo com a provedora, Natália Correia, estão todos assintomáticos.

A responsável confirmou ao JN que o surto foi descoberto depois de uma idosa ter ido ao hospital, realizando um teste que viria a ser positivo. Todos os utentes e funcionários foram, por isso, testados.

Com o plano de contingência acionado, a Santa Casa tem garantido o normal funcionamento da instituição.