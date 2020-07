São Miguel cancelado em Cabeceiras de Basto

Carlos Rui Abreu Hoje às 17:33 Facebook

A secular tradição das Festas em Honra de São Miguel, em Cabeceiras de Basto, ficará suspensa este ano.

Depois de ouvidos vários pareceres de diversas entidades, a Câmara Municipal decidiu cancelar as festividades que, a cada ano, animam o final do mês de setembro.

"Tal como tem acontecido com outras festas e romarias em todo o país, também a Feira e Festas de S. Miguel e a Agrobasto não se poderão realizar este ano", anunciou a autarquia cabeceirense.

As cerimónias religiosas realizar-se-ão em moldes que serão anunciados mais perto da data. A Câmara também não deixará passar em branco o Dia do Município, a 29 de setembro, com uma realização muito restrita.

A grande feira de São Miguel não se realizará mas a autarquia manterá as feiras semanais "com medidas de mitigação" nos próximos meses de agosto e setembro, devido a maior afluência de pessoas por esta altura do ano.