Surto com 37 infetados na Misericórdia de Cabeceiras de Basto

O Lar Dr. Manuel Fraga, gerido pela Santa Casa da Misericórdia de Cabeceiras de Basto, tem um surto ativo de covid-19.

A ida de uma idosa ao hospital obrigou à realização de um teste que viria a dar positivo. "Semanalmente fazemos testagem mas esta sexta-feira tivemos que testar todos por esse motivo e acabamos por detetar a existência de um surto", disse, ao JN, a provedora Natália Correia.

Segundo esta responsável são "cerca de 30 utentes e sete funcionários que estão infetados", frisando que os idosos estão "todos assintomáticos", e dos sete funcionários, "duas estavam de férias, um é do serviço de transportes e outro trabalha na secretaria".

Do lote de pessoas testadas, algumas deram inconclusivo e outras ainda aguardam resultado, o que poderá fazer aumentar, ainda mais o número de infetados. "Temos o plano de contingência acionado, estamos em articulação com a autoridade de saúde e, nesta fase, as instituições estão adaptadas para a resposta que têm que dar", garantiu Natália Correia.

O serviço no lar ainda não foi afetado de forma significativa e a provedora assume que "neste momento não precisamos de pedir ajuda externa".