Voluntários criam plataforma digital para apoiar região de Basto

Carlos Rui Abreu Hoje às 11:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Um grupo de voluntários dos concelhos que compõem a região de Basto - Cabeceiras, Celorico, Mondim e Ribeira de Pena - disponibilizou uma plataforma digital que tem como objetivo "ajudar a comunidade e as empresas da região a ultrapassarem as contingências da Covid-19", referiu, ao JN, Bruno Ferreira, um dos entusiastas da ideia.

Os voluntários envolvidos já têm o hábito de se reunirem de maneira informal através de um grupo a que deram o nome de Basto Tech MeetUp para debater e partilhar soluções e aplicações tecnológicas, e não ficaram indiferentes às dificuldades que a região atravessa.

"Vamos listar e divulgar as entidades da Região de Basto prestadoras de serviços sociais e empresariais e as iniciativas de voluntários e redes sociais, durante a pandemia da Covid-19", adiantou Bruno Ferreira que, com esta plataforma, pretende "concentrar num único espaço as diferentes ofertas de serviços sociais e empresariais existentes nos concelhos de Basto e que se adaptaram para este momento de confinamento social".

Cafés, mercearias, talhos, contabilistas, clínicas, farmácias, etc. são diversos os serviços que já constam da plataforma www.bastoon.pt disponível a todos através da internet. "Pretende ser simultaneamente um suporte para os pequenos e médios fornecedores, que estão sem clientes e que adaptaram o seu negócio de forma proativa, disponibilizando-se para fazer entregas em casa, serviço take-away, serviço ao domicílio ou prestar um serviço de forma remota, um canal de divulgação das ações sociais promovidas por entidades públicas, instituições sociais, associações e grupos de voluntários e um canal privilegiado de informação para a população sobre os serviços disponíveis durante esta fase de grande exigência social", sustenta Bruno Ferreira.

Depois de implementada esta fase, virá uma nova vertente desta plataforma que "irá conter informações úteis sobre prevenção e combate à pandemia, informação sobre as ações desenvolvidas na região e uma agenda de iniciativas online", acrescentou.