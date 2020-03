Atingido por poste durante trabalhos agrícolas em Celorico de Basto

Carlos Rui Abreu Hoje às 17:41 Facebook

Um homem com cerca de 60 anos ficou em estado grave depois de ter sido atingido por um poste, em Celorico de Basto, distrito de Braga.

O sexagenário estava a realizar trabalhos agrícolas num terreno, no Lugar de Cruz de Baixo, Arnóia, quando um poste que suporta uma ramada caiu sobre si.

A vítima não conseguiu pedir auxílio e acabou por ser encontrada, mais tarde, cerca das 15.15 horas, por vizinhos que a viram caída no chão e deram o alerta aos bombeiros.

"Fomos ao local com o apoio da SIV de Fafe do INEM e a vítima foi transportada para o Hospital de Penafiel em estado considerado grave", com lesões crânio-encefálicas e nas pernas, confirmou ao JN Fernando Gomes, comandante dos Bombeiros Voluntários Celoricenses.