Empresa de Barcelos salva 74 empregos em Celorico de Basto

Grupo Sonix vai absorver a maioria das trabalhadoras que ficaram desempregadas na Crisof.

Uma semana depois de ter recebido as cartas de despedimento, a maioria das 110 trabalhadoras da insolvente Crisof recebeu a notícia de que, em breve, poderá voltar ao trabalho. Conceição Dias, administradora do Grupo Têxtil Sonix, com sede em Barcelos, soube da notícia do despedimento das trabalhadoras e, no mesmo dia, contactou o presidente da Junta de Freguesia de Basto São Clemente para perceber se poderia fazer parte da solução.

"Veio ter comigo e estava interessada nesta mão de obra. Levei-a a conhecer o sítio, falou com o pai das antigas patroas, houve uma reunião na sede da Junta com cerca de 80 trabalhadoras e houve condições para um bom desfecho", explicou ao JN Daniel Meireles, presidente da Junta daquela freguesia de Celorico de Basto.