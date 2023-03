Ferido grave em acidente de viação em Celorico de Basto

Um homem, com cerca de 30 anos, ficou em estado considerado grave depois do despiste do carro que conduzia na EN206, na zona de Cerdeira, freguesia de Ribas, Celorico de Basto.

O veículo despistou-se, saiu da faixa de rodagem e foi embater numa árvore de grande porte. No local estiveram vários meios de socorro do Bombeiros Voluntários de Celorico de Basto e do INEM.

Pelo que o JN conseguiu apurar, o condutor do veículo, que reside perto do local do acidente, foi transportado para o Hospital de São João, no Porto, em estado considerado crítico. A GNR esteve no local.