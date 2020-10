Homem cai a poço com 10 metros em Celorico de Basto

Carlos Rui Abreu Hoje às 18:19 Facebook

Um homem de 54 anos caiu, na tarde desta sexta-feira, a um poço quando efetuava trabalhos agrícolas, na freguesia de Arnóia, Celorico de Basto.

O incidente ocorreu no momento em que o homem estava a limpar a vegetação junto ao poço, resvalou e caiu para o seu interior. A vítima, que ficou a uma profundidade de cerca de 10 metros, apresenta uma fratura numa perna e uma lesão na zona da clavícula, foi estabilizada no fundo do poço e depois de içada foi transportada para o Hospital Padre Américo, em Penafiel

Os Bombeiros Voluntários Celoricenses foram mobilizados para o local, auxiliados por uma equipa de resgate de grande ângulo dos Bombeiros Voluntários das Taipas.