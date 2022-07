Incêndio ameaçou casas e ronda a A7 em Celorico de Basto

Um incêndio que deflagrou pouco depois das 17 horas, no lugar de Quintela, na freguesia de Basto São Clemente, em Celorico de Basto, ameaçou casas e está a rondar a A7, autoestrada que liga Vila do Conde a Vila Pouca de Aguiar. Às 19 horas o fogo era combatido por mais de meia centena de bombeiros, 14 carros e um meio aéreo.

"No início do incêndio chegaram a estar em perigo algumas habitações mas foram a nossa prioridade no combate e agora o fogo estende-se para zona de mato e floresta", explicou, ao JN, Fernando Gomes, comandante dos Bombeiros Voluntários Celoricenses.

A zona de Quintela e da Ferrã, onde rondam as chamas, é contígua à A7 mas nesta altura o fumo está a progredir em sentido contrário ao desta via rápida. Ainda assim, as autoridades estão no local a monitorizar a situação que, conforme a direção do vento, pode mudar a qualquer instante.