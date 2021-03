Incêndio destrói café em Celorico de Basto

Carlos Rui Abreu Hoje às 08:07 Facebook

Um incêndio deflagrou, esta quarta-feira de madrugada, num café da freguesia de Rego, Celorico de Basto, e destruiu quase por completo o estabelecimento. No combate às chamas, um idoso acabou por ficar inconsciente devido à inalação de fumo.

O alerta foi dado aos Bombeiros Voluntários Celoricenses pouco antes das 3 horas. Uma casa com rés-do-chão e primeiro andar estava tomada pelas chamas.

O proprietário, um homem de 78 anos, e a esposa estavam a dormir quando ele se apercebeu do fumo. Desceu ao café, muniu-se de um extintor e começou a apagar as chamas. Entretanto, o filho que mora na mesma rua e outros familiares foram em seu auxílio, também com extintores. Quando entrou no café já todo tomado pelo fumo, o filho apercebeu-se do pai caído.

As ambulâncias dos Bombeiros e a Suporte Imediato de Vida (SIV) de Fafe do INEM foram as primeiras a chegar e o idoso foi logo assistido. Estava consciente e foi transportado ao hospital por precaução e devido à idade.

Quando os bombeiros chegaram ao local com os carros de combate a incêndio já as chamas estavam extintas. Apenas fizeram a ventilação dos dois pisos e verificaram se nas superfícies em madeira não ficavam pequenos focos por apagar.

No local, o JN apurou que o incêndio terá sido provocado por um curto-circuito numa pequena máquina de lavar copos que estava na zona da cozinha.

A GNR esteve no local.