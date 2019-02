Despiste provoca um morto em Celorico de Basto

Carlos Rui Abreu Hoje às 21:02 Facebook

Um homem de 64 anos morreu, ao final da tarde deste domingo, após o carro que conduzia se ter despistado e caído numa ravina de cerca de 15 metros.

O acidente ocorreu na Estrada Municipal 618, no lugar de Soutulho, freguesia de Infesta, Celorico de Basto.

A vítima, um sexagenário residente na freguesia de Arnóia, foi assistida no local pela equipa dos Bombeiros de Celorico de Basto e pela Viatura Média de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa, mas as manobras de tentativa de reanimação foram infrutíferas. "O óbito foi declarado no local", disse ao JN Fernando Marinho Gomes, comandante daquela corporação

No carro acidentado seguia ainda outra pessoa, sobrinho da vítima, que teve apenas ferimentos ligeiros.





