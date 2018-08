Emigrante morre após desabamento de teto durante obras em casa

Carlos Rui Abreu Hoje às 13:07 Facebook

Um homem de 36 anos, emigrante, morreu terça-feira à tarde, em Fervença, Celorico de Basto, quando estava a realizar trabalhos em casa.

Segundo o que JN apurou, o homem estaria a realizar alguns cortes no teto de casa quando este ruiu, empurrando-o contra uma parede que também tombou. A vítima só parou no rés do chão da habitação.

Quando os Bombeiros Voluntários Celoricenses e a VMER do Hospital de Penafiel chegaram ao local, já nada havia a fazer.

O corpo foi levado para o Gabinete Médico-Legal de Guimarães.