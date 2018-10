Carlos Rui Abreu Hoje às 17:27 Facebook

Twitter

Um homem com cerca de 60 anos morreu, esta segunda-feira à tarde, vítima de um acidente de tractor, na freguesia de Agilde, Celorico de Basto.

O tractor que conduzia tombou de um muro com cerca de dois metros e terá ficado debaixo da viatura.Transportava espigas de milho.

No local estiveram várias equipas dos bombeiros celoricenses e do INEM mas o óbito foi declarado no local.