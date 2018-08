Incêndio no aterro de Celorico de Basto ainda está a ser combatido

Carlos Rui Abreu 03 Maio 2018 às 23:36 Facebook

Um incêndio de grandes dimensões deflagrou, quinta-feira à noite, no aterro sanitário da Resinorte, na freguesia de Codessoso, Celorico de Basto. O fogo ainda não está dado como concluído nesta sexta-feira.

O fogo destruiu por completo um dos pavilhões destinados à separação do lixo, que tinha no interior toneladas de plástico.

As chamas começaram a ser visíveis às 21.40 horas, tendo sido combatidas pelas corporações de bombeiros de Celorico de Basto, Cabeceiras de Basto, Mondim de Basto, Guimarães e Fafe, num total de 37 operacionais dos bombeiros e da GNR, apoiados por 17 viaturas.

"Nesta altura, o incêndio já está dominado e não tem por onde progredir. Podemos dizer que a situação está controlada", disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga, cerca da 1 hora desta sexta-feira.

As operações decorriam com a previsão de uma fase de rescaldo complicada e demorada devido ao material atingido pelo fogo.

Cerca da uma da manhã desta sexta-feira, o incêndio foi dado como circunscrito, mas, devido às toneladas de plástico que estavam armazenadas, o combate às chamas ainda se mantém, como confirmou Marinho Gomes, comandante dos Bombeiros Voluntários de Celorico de Basto.

Segundo fonte dos bombeiros locais, o incêndio não causou feridos, mas as corporações tiveram alguma dificuldade para conseguir controlar danos ainda maiores no aterro, procurando a todo o custo evitar que as chamas atingissem a outras unidades do complexo.

No local estiveram 37 homens e 17 viaturas das corporações de Celorico, Cabeceiras, Mondim, Fafe, Guimarães e Taipas, essencialmente para abastecimento de água.

A administração do aterro não presta, para já, qualquer declaração.