Mais de 100 bombeiros combateram fogos "noturnos" em Celorico de Basto

Mais de 100 bombeiros estiveram durante a última noite e madrugada no combate a dois incêndios rurais no concelho de Celorico de Basto.

Pouco antes das 22 horas, na freguesia de Ribas, começou um fogo que chegou a ter 75 operacionais no combate, rodeou algumas habitações mas foi dado como extinto a meio da madrugada.

Este incêndio obrigou ao corte, durante várias horas, da EN 304 que liga a vila de Gandarela de Basto ao centro das vilas de Celorico e Mondim de Basto.

Às 00.38 horas, a cerca de três quilómetros deste local, começou um ouro incêndio já na freguesia de Vale do Bouro. O fogo começou com grande intensidade e foram mobilizados para o local cerca de 40 bombeiros.



No combate às chamas estiveram várias corporações dos distritos de Braga e Vila Real.