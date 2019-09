Morreu o presidente da Assembleia Municipal de Celorico de Basto

Joaquim Gomes Hoje às 14:21 Facebook

O presidente da Assembleia Municipal de Celorico de Basto, Marinho Gomes, morreu durante a madrugada deste domingo, vítima de doença prolongada.

António Manuel Marinho Gomes, de 66 anos, que exercia aquelas funções autárquicas há dez anos, distinguiu-se igualmente como comandante dos Bombeiros Voluntários Celoricenses.

O Comandante Marinho Gomes tinha sido distinguido com a medalha de honra do Município de Celorico de Basto, atribuída por unanimidade, em finais do mês de junho deste ano, entregue pelo presidente da autarquia, Joaquim Mota e Silva.

A Câmara Municipal de Celorico de Basto determinou este domingo três dias de luto municipal. As cerimónias fúnebres serão ao final da tarde desta segunda-feira na Igreja Matriz de Britelo. Daí, o corpo segue para o Cemitério Municipal de Celorico de Basto.