Jovem de 18 anos em estado grave após choque frontal em Celorico de Basto

Uma rapariga de 18 anos ficou em estado muito grave depois de o carro que conduzia ter chocado frontalmente com um ligeiro de mercadorias.

O acidente ocorreu pouco depois das 19 horas desta sexta-feira, na EN 206, no lugar de Lameira, freguesia de Rego, Celorico de Basto.

A violência do embate foi tal que a jovem ficou encarcerada e os bombeiros tiveram muita dificuldade em retirá-la do veículo. "Foram quase duas horas para conseguir retirar a vítima do interior do carro porque o habitáculo ficou completamente destruído e o tablier chegou ao banco de trás", contou, ao JN, Fernando Gomes, comandante dos Bombeiros Voluntários de Celorico de Basto.

A vítima foi estabilizada no local pelas equipas dos bombeiros celoricenses, da VMER e da SIV do INEM, e depois transportada a uma unidade hospitalar. O ocupante do ligeiro de mercadorias sofreu apenas pequenas escoriações, foi tratado no local, e não foi conduzido ao hospital. A circulação na EN 206 esteve mais de duas horas condicionada.