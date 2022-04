Lançamento de foguetes causa ferido grave em Celorico de Basto

Não terminou da melhor forma o domingo de Páscoa em Molares, concelho de Celorico de Basto. No final das tradições pascais, o lançamento de foguetes na Rua Padre António Gonçalves, perto da igreja local, provocou dois feridos, um deles em estado grave.

Segundo o JN apurou, os foguetes estavam a ser lançados pouco depois das 20 horas quando duas pessoas ficaram feridas.

Um homem de 57 anos ficou ferido com gravidade e, depois de estabilizado no local por uma equipa dos Bombeiros Voluntários Celoricenses, foi transportado para o Hospital de Santo António, no Porto.

O ferido que inspirava menos cuidados foi transportado para o Hospital Padre Américo, em Penafiel, pelos Bombeiros Voluntários de Mondim de Basto.