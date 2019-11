Roulotte ardeu no parque de campismo de Celorico de Basto

Carlos Rui Abreu Ontem às 23:28 Facebook

Uma roulotte que estava estacionada no Parque de Campismo de Celorico de Basto, junto ao Rio Freixieiro, ardeu na totalidade, este sábado.

O alerta foi dado aos Bombeiros Celoricenses perto das 19 horas mas, à chegada ao local, já nada pouco ou nada havia a fazer. "Quando chegamos estava toda tomada pelas chamas e o nosso trabalho foi evitar que o fogo se propagasse a outras que estavam nas proximidades", disse, ao JN, Fernando Gomes, comandante da corporação de bombeiros local.

Segundo o mesmo operacional, o calor das chamas fez "derreter o avançado de uma outra roulotte", mas as chamas acabaram confinadas apenas à que ardeu.

Deste incêndio não houve feridos a registar. Nesta altura do ano, o Parque de Campismo de Celorico de Basto está com uma taxa de ocupação reduzida. As causas do incêndio também não foram ainda apuradas.