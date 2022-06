Trabalhador em estado grave após cair de uma árvore

Um homem de 56 anos ficou em estado grave depois de ter caído de uma árvore, junto ao Mercado Municipal de Celorico de Basto. O trabalhador, que estava ao serviço do município, estava a podar as árvores do recinto quando caiu, a meio da manhã desta quarta-feira.

Foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários Celoricenses e pela Ambulância de Suporte Imediato de Vida do INEM, sedeada em Amarante. Depois de estabilizado no local foi transportado para o Hospital de São João, no Porto.

"Apresentava um traumatismo craniano e uma fratura no braço direito e o estado era considerado grave", disse, ao JN, Fernando Gomes, comandante da corporação de bombeiros local. A vítima reside na freguesia de Arnóia, Celorico de Basto, e estava ao serviço da Câmara Municipal de Celorico de Basto no âmbito de um programa ocupacional.