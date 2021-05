Trabalhador ferido após acidente com trator em Celorico de Basto

Carlos Rui Abreu Hoje às 21:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 48 anos ficou gravemente ferido, na tarde desta quarta-feira, depois de ter ficado por baixo do trator que conduzia. A vítima estava a trabalhar num terreno agrícola na zona do Castelo, em Arnóia, Celorico de Basto, quando o trator capotou.

"Tivemos de retirar o trator mas acabamos por não utilizar todos os meios que enviamos para o local e foi uma operação rápida", explicou, ao JN, Fernando Gomes, comandante dos Bombeiros Voluntários Celoricenses.

Além dos bombeiros, estiveram no local a SIV e a VMER do INEM. O trabalhador apresentava fraturas numa perna e foi transportado para a unidade de Penafiel do Centro Hospitalar do Vale do Sousa.