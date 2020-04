Vinte mil máscaras oferecidas em Celorico de Basto a partir desta terça-feira

Carlos Rui Abreu Hoje às 19:28 Facebook

Twitter

Partilhar

O município de Celorico de Basto, em parceria com as 15 juntas de freguesia do concelho, vai oferecer 20 mil máscaras, número aproximado de habitantes do concelho.

"Tendo por base a norma da DGS de 13 de abril, que recomenda o uso de máscaras por todas as pessoas em espaços públicos fechados, como supermercados, transportes públicos e outros, o município de Celorico de Basto, decidiu implementar um plano de sensibilização da população para o uso deste equipamento", informou a autarquia.

Serão fornecidas máscaras de tecido, reutilizáveis, cuja distribuição será assegurada pelas juntas de freguesia que informarão os cidadãos sobre as regras de utilização e instruções para a sua lavagem.

As máscaras serão produzidas por uma empresa local, que se adaptou a esta nova realidade e criou um modelo de máscara que cumpre as normas aconselhadas, no material e no design da própria máscara, que está também a ser exportada para França.

Está também a ser criada uma rede de proximidade, com pontos de venda destas máscaras, em todas as freguesias, a custos controlados, tornando-o um bem acessível e contribuindo para regular o mercado.

"Esta é uma iniciativa importante, que demonstra a preocupação do poder local na resolução dos problemas da população, juntando o Município e todas as Juntas de Freguesia do concelho. O uso de máscara é recomendado pela DGS e pela OMS poderá ser uma ferramenta importante para, sem descurar os procedimentos de segurança, possamos retomar alguma normalidade no nosso dia a dia. O uso de máscara será tão mais eficaz quanto o número de pessoas que a usem corretamente", explicou Joaquim Mota e Silva, autarca celoricense.

A distribuição começará esta terça-feira.