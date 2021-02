 Novos espaços do cidadão em Esposende

Alexandra Lopes Hoje às 16:44 Facebook

As obras de adaptação dos edifícios que vão acolher os Espaços do Cidadão em Forjães e Apúlia, em Esposende já arrancaram. As empreitadas são um investimento de 79500 euros e deverão estar concluídas dentro de 90 dias.

O Espaço do Cidadão de Forjães vai ficar instalado no centro comercial Duas Rosas, e o de Apúlia ficará na avenida da praia, na União de Freguesoas de Apúlia e Fão.

Atualmente, Esposende conta com um Espaço do Cidadão, instalado nos Paços do Concelho, contudo a "necessidade" de descentralizar este tipo de serviços levou agora, a avançar para outros dois.

Renovação da carta de condução, alteração de residência no cartão do cidadão, pedido da chave móvel digital, pedidos de segunda via dos cartões da ADSE são apenas alguns dos assuntos que podem ser tratados nos Espaços do Cidadão.

"Apesar do investimento já realizado no âmbito de modernização administrativa, que tornou o município de Esposende mais eficiente e habilitado a prestar serviços de maior qualidade e eficácia, torna-se necessário expandir o conceito à totalidade do enquadramento interno e externo, e relacionar com as principais tendências do meio envolvente, de forma a tornar o Município mais capaz de gerar e disponibilizar bens públicos de qualidade ao mais baixo custo", aponta o presidente da Câmara de Esposende, Benjamim Pereira.