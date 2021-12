70 presépios espalhados por São Bartolomeu do Mar

Iniciativa na freguesia de Esposende tem 14 anos e vem a crescer, atingindo agora o recorde. Para ver tudo é preciso caminhar durante uma hora.

Setenta presépios, construídos pela população de São Bartolomeu do Mar, brilham por estes dias nas ruas e becos daquela freguesia do concelho de Esposende. Trata-se da 15.ª edição da iniciativa "S. Bartolomeu do Mar: terra de presépios", promovida pelo Centro Social da Juventude de Mar (CSJM) e apoiada pelo seu jornal "Brisa de Mar", em parceria com a Junta de Freguesia e a paróquia.

Começou há 14 anos, em 2007, com 26 presépios, o ano passado chegou aos 60 e este ano atingiu o seu recorde, com mais dez.