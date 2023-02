Ação de controlo de plantas invasoras juntou 200 voluntários em Esposende

Cerca de 200 voluntários juntaram-se, no passado fim de semana, numa ação de controlo de plantas invasoras em Esposende.

A intervenção foi feita ao longo de toda a costa do Parque Natural do Litoral Norte, entre as freguesias de Antas e Apúlia, numa iniciativa da Câmara Municipal em conjunto com a Associação Rio Neiva e Assobio e os Sapadores Florestais da Associação Florestal do Cávado.

No sábado, os alunos de diversas escolas do concelho ajudaram a reduzir a presença de plantas invasoras na área protegida. No domingo, a ação foi dirigida ao público em geral e, apesar do frio, os voluntários procederam ao arranque do vulgarmente conhecido chorão-das-praias, uma das principais ameaças à biodiversidade autóctone. A intervenção contemplou também uma mancha na margem esquerda do estuário do Cávado, em Fão, com o arranque de espécimes jovens de Acacia longifólia, bem como o corte e descasque de exemplares de maiores dimensões.