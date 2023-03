Arrancaram as obras do quebra-mar na doca de pesca de Esposende

Arrancaram, esta quarta-feira, as obras de substituição do quebra-mar de proteção à doca de pesca de Esposende, que durarão cerca de um mês. É o último passo da modernização desta infraestrutura, cujo investimento global ascende a 1,7 milhões de euros, um anseio há muito reivindicado pelos pescadores.

O quebra-mar flutuante será constituído por pontões de betão robustos e estáveis, concebidos para amarração de embarcações de médio porte e pesadas, com uma capacidade de sobrecarga elevada, necessitando de manutenção reduzida e, por isso, adequados a aplicações exigentes.

Estas plataformas do quebra-mar custaram cerca de 300 mil euros e terminam a obra de modernização da doca de pesca, levada a cabo pela Polis Litoral Norte. Além do quebra-mar, foi instalado um guincho na rampa-varadouro e das plataformas flutuantes, foram beneficiadas as pontes de acesso pedonal, instalada uma plataforma para armazenamento exterior de aprestos de pesca e melhorada a iluminação pública.