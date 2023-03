Autarca de Esposende acusa Governo de não apoiar o concelho

O presidente da Câmara de Esposende acusou, esta terça-feira, o Governo de não apoiar as obras realizadas no concelho e de boicotar as inaugurações. Benjamim Pereira, num comunicado publicado na página do Facebook, lamenta o "comportamento altamente discriminatório" do Governo de António Costa.

"Não aparecem nas inaugurações, não temos apoio para as futuras instalações do IPCA nem para o Parque da Cidade, embora apregoem milhões do PRR e do PORTUGAL 2030, mas pelos vistos, só para alguns", atira o autarca.

Em causa está a inauguração do canal intercetor de proteção e gestão de riscos de cheias e inundações da malha urbana de Esposende e que custou aos cofres da autarquia mais de cinco milhões de euros. Benjamim Pereira lembra que, apesar de ter havido muitos "profetas da desgraça", o sucesso do projeto foi facilmente comprovado "nos passados meses de dezembro e janeiro, onde, apesar das condições extremas de precipitação, não se registou qualquer ocorrência de inundação grave, na cidade de Esposende".

Ainda assim, o Governo fechou os olhos a "um investimento direto na proteção de pessoas e bens". "Apesar do convite dirigido ao senhor Primeiro-Ministro, que delegou no senhor Ministro do Ambiente, que por sua vez delegou no senhor Secretário de Estado do Ambiente, nenhum destes digníssimos representantes da nação, teve disponibilidade de agenda para participar na cerimónia inaugural", acusa Benjamim Pereira, acrescentando: "O Governo tem mesmo muita dificuldade em vir a Esposende, reconhecer e apoiar os projetos deste Município e das suas gentes, apenas por questões de natureza político partidária".