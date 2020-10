Autarca de Esposende infetado com covid-19

Olga Costa Hoje às 21:11 Facebook

Benjamim Pereira, presidente da Câmara de Esposende, está infetado com covid-19. Foi o próprio quem o confirmou na sua página de Facebook.

"No passado domingo tive temperatura anormalmente elevada. Desde esse dia, não voltei a sair de casa e fiz os procedimentos normais com vista a avaliar se se trataria de uma eventual infeção pelo vírus da covid-19. Chegou hoje [terça-feira] o resultado. Estou positivo e, portanto, terei que estar ausente da Câmara, mas a trabalhar em casa, caso a saúde o permita, até que tudo esteja ultrapassado", descreve o autarca.

Apesar da febre "anormalmente elevada", Benjamim Pereira diz que está bem e que conhecia os riscos ao manter o dia-a-dia normal: "Desde que começou esta pandemia que optei, tal como todo o meu executivo, por trabalhar todos os dias, mantendo a normalidade possível, para bem do nosso Município. Estive sempre perfeitamente consciente dos riscos que corria ao participar em reuniões e ao receber os munícipes, para além das circunstâncias próprias da vida pessoal e familiar", remata o autarca, que faltou esta manhã à visita de António Costa ao Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), em Barcelos, para a cerimónia de abertura do ano letivo 2020/21 do ensino superior.