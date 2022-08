Bicicletas e trotinetas partilhadas já rolam em Guimarães

Rui Dias Hoje às 16:15 Facebook

Twitter

Partilhar

A primeira concessionária de velocípedes partilhados, a Bird, começou a operar no início deste mês em Guimarães, com 400 veículos. A Bolt, que também obteve luz verde do Município, deve chegar em breve. Após as primeiras semanas, o sistema recolhe elogios, mas também algumas críticas, nomeadamente o preço e a forma desorganizada do estacionamento dos veículos.

A Bird começou a operar, em Guimarães, no dia 4 de agosto, com 200 bicicletas e outras tantas trotinetas. Os veículos, todos eles elétricos, estão disponíveis em 70 pontos, distribuídos pelo concelho. Tratando-se do município português com mais vilas (nove), a extensão do serviço, logo no arranque, às zonas periféricas do concelho, é vista por muitos como positiva, mas não está livre de polémica.

"As trotinetas começaram a aparecer na vila e eu não sabia de nada, não fui informado antecipadamente sobre a utilização do espaço público", queixa-se o presidente da Junta de Freguesia de São Torcato, Alberto Martins.