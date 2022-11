Câmara de Esposende mantém IMI no valor mínimo

A Câmara Municipal de Esposende vai manter, em 2023, o valor mínimo da taxa de IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis), que se cifra em 0,30%.

A deliberação foi aprovada esta quarta-feira, em reunião do executivo, onde foi aprovado, também, o Plano de Atividades e Orçamento, no valor global de 36,7 milhões de euros. Esse montante, somado aos orçamentos das empresas municipais Esposende 2000 e Esposende Ambiente e ao saldo de gerência do exercício de 2022, fixa-se num valor que ascende aos 50 milhões de euros.

Além de manter a taxa de IMI no valor mais baixo, o Município mantém, também, descontos aos agregados familiares em função do número de dependentes. Assim, as famílias beneficiam de uma redução de 20, 40 ou 70 euros, consoante tenham um, dois e três ou mais filhos, respetivamente.