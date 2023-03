Casa cheia na apresentação do novo romance de José Rodrigues dos Santos em Esposende

José Rodrigues dos Santos apresentou, perante um auditório municipal de Esposende lotado, o mais recente romance "A Mulher do Dragão Vermelho". A iniciativa está inserida na Catraia de Livros - Semana da Leitura, evento que contempla a divulgação do livro e da leitura e a interação dos escritores com os leitores.

O escritor explicou que o novo livro desloca a ação central da trama para o Oriente, para o coração da geopolítica, no contexto da atual grave tensão mundial, revelador da grande ameaça que paira sobre o Ocidente. "As grandes obras literárias retratam a verdade, independentemente da inconveniência da mesma", referiu José Rodrigues dos Santos, defendendo que a situação atual é "muito semelhante à do período antes da Segunda Guerra Mundial". "É uma guerra entre as ditaduras e as democracias liberais ", completa.

A edição deste ano da Catraia de Livros, que decorre até 17 de março, evoca um dos mais lidos e traduzidos poetas portugueses, Eugénio de Andrade, e Agustina Bessa-Luís, nome maior da ficção portuguesa contemporânea. "Ambos cultivavam o bom gosto de ter Esposende como destino de férias e refúgio para escreverem algumas das suas obras", aludiu Benjamim Pereira, autarca de Esposende, lembrando que o concelho "mantém o perfil de local inspirador para artistas, como comprova a recente atribuição do Urso de Prata, Prémio do Júri do Festival de Berlim, ao filme "Mal Viver", de João Canijo, que foi gravado em Ofir".