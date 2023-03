Colisão "atira" carro para dentro de rotunda em Esposende

Três pessoas ficaram feridas após uma colisão entre dois automóveis em Gandra, freguesia de Esposende. As vítimas foram transportadas para o hospital de Barcelos.

O embate aconteceu na estrada nacional 103-1, na "rotunda do Continente", por volta das 14 horas. Os dois carros chocaram e um deles foi parar ao interior da rotunda.

Apesar do aparato, as vítimas sofreram apenas ferimentos considerados ligeiros. Dois homens, com 20 e 74 anos, e uma mulher, de 73 anos, foram assistidos no local e transportados para a unidade hospitalar de Barcelos.

Prestaram socorro os Bombeiros Voluntários de Esposende, com quatros ambulâncias, e a VMER de Barcelos.

A GNR controlou o trânsito e registou a ocorrência.