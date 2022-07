Nuno Dantas Hoje às 17:49, atualizado às 18:48 Facebook

Pai e filho ficaram feridos com gravidade após uma colisão entre uma mota, na qual seguiam, e um carro, na tarde desta segunda-feira, em Vila Chã, freguesia de Esposende.

O acidente aconteceu por volta das 16 horas, na rua do Outeiro, em circunstâncias ainda por apurar.

As vítimas, uma com 44 e outra com 13 anos, foram transportadas para o Hospital de Braga.

Ao local acorreram os Bombeiros de Esposende e a VMER de Barcelos.

A GNR tomou conta da ocorrência.