Condutor em contramão causa acidente na A28 com quatro feridos

Um veículo em contramão originou um acidente na A28 que envolveu mais duas viaturas, na zona de Fão, em Esposende. Há dois feridos graves e dois ligeiros.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher, o sinistro aconteceu no sentido Norte/Sul, por volta das 16.45 horas, levando ao corte da via.

Dois feridos tiveram de ser desencarcerados e ficaram em estado grave - um dele é o condutor da viatura que circulava em contramão, com 77 anos, e o outro tem cerca de 30 anos.

O condutor do carro em contramão foi levado para o Hospital de S. João, no Porto, e o outro ferido grave foi para o Hospital de Braga.

Os dois feridos ligeiros foram transportados para o Hospital de Barcelos

A A28 esteve cortada mais de duas horas. no sentido Norte/Sul, durante as operações de socorro e limpeza da via.

No local estiveram os Bombeiros de Fão, Esposende, INEM de Barcelos e ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV).